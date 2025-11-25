Es ist eine Aussage, die in den Block-Prozess geplatzt ist wie eine Bombe: David Barkay (68), Chefstratege hinter der Entführung der Block-Kinder, hat sich überraschend bereiterklärt, gegenüber der Hamburger Staatsanwaltschaft auszupacken. Er hat geschildert, wie die Verschleppung geplant wurde, wer aus dem Block-Umfeld welche Rolle gespielt haben soll – und welche Bitte Christina Block an die Entführer gerichtet haben soll.













