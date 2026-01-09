Ab heute wird im Hamburger Landgericht der Fall um den mutmaßlichen Internet-Mörder „White Tiger“ verhandelt. Trotz Ausschluss der Öffentlichkeit sind Journalisten, selbst aus den Vereinigten Staaten, angereist. Ein Medienspektakel. Dabei geraten andere Fälle in den Hintergrund, so wie der von John B. (Name geändert), der der Vergewaltigung angeklagt ist. Er sitzt ein Stockwerk tiefer in Saal 138 im hochgeschlossenen Pulli und mit gelassener Miene und wartet auf seinen Prozessbeginn.





