mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Der Angeklagte John B. steht neben seinem Ersatz-Verteidiger.

Am ersten Verhandlungstag möchte sich John B. (Name geändert) noch nicht zu den Vergewaltigungsvorwürfen gegen ihn äußern. Foto: Emilia Skibbe

  • Neustadt

paidSchnee-Chaos bei Vergewaltigungsfall in Altona – Richterin entschuldigt sich

Ab heute wird im Hamburger Landgericht der Fall um den mutmaßlichen Internet-Mörder „White Tiger“ verhandelt. Trotz Ausschluss der Öffentlichkeit sind Journalisten, selbst aus den Vereinigten Staaten, angereist. Ein Medienspektakel. Dabei geraten andere Fälle in den Hintergrund, so wie der von John B. (Name geändert), der der Vergewaltigung angeklagt ist. Er sitzt ein Stockwerk tiefer in Saal 138 im hochgeschlossenen Pulli und mit gelassener Miene und wartet auf seinen Prozessbeginn.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test