Brutaler Überfall auf 81-Jährigen in Eißendorf: Trio vor Gericht

Im Sommer des vergangenen Jahres wurde ein 81-jähriger Rentner in seinem Haus in Eißendorf von drei Männern überfallen und schwer misshandelt. Nur durch viel Glück entkam er dem Tod. Den mutmaßlichen Tätern (45, 25, 25) wird nun der Prozess gemacht.

Völlig arglos öffnete das spätere Opfer an jenem Morgen des 30. August gegen 8.30 Uhr die Tür, nachdem es an seiner Haustür geklingelt hatte. Eigentlich erwartete der Senior zu dieser Zeit seinen Gärtner. Doch vor der Tür standen stattdessen drei Männer, die ihn unvermittelt angriffen und ihm mit der Faust ins Gesicht schlugen. Der Rentner fiel sofort zu Boden.

Anschließend zogen sie ihm laut Anklage einen Jutebeutel über den Kopf und strangulierten ihn, während sie von ihm Silber, Gold und Bargeld forderten. Als der Mann erklärte, er habe Geld im Keller, nahmen sie ihm den Jutebeutel ab und zogen ihn in den Keller. Trotzdem er ihnen 1800 Euro aushändigte, ließen die Räuber nicht von ihm ab. Stattdessen soll einer der Männer zu ihm gesagt haben, dass sie ihn nun töten müssten, da er sie gesehen habe.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: U-Bahn-Mord: Geschichte eines sinnlosen Todes

Geschichte eines sinnlosen Todes Block-Prozess: Wird der Patriarch doch noch angeklagt?

Wird der Patriarch doch noch angeklagt? Streit um Haus-Sanierung: Erst Leerstand, jetzt Brandstiftung

Erst Leerstand, jetzt Brandstiftung Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Der große Transfer-Check & Khedira schwärmt vom neuen HSV

Der große Transfer-Check & Khedira schwärmt vom neuen HSV 28 Seiten Plan 7: Opern-Horror mit Donald Trump, Hype um Rap-Star Apache 207 & Ideen für Wochenendtrips

Dafür legten sie dem Opfer eine Schlinge aus einem Stromkabel um den Hals, das sie zuvor in zwei Metern Höhe an der Kellertreppe befestigt hatten. Der Rentner wehrte sich und begann um Hilfe zu schreien, als er im Haus Geräusche hörte. In dem Moment ließen die Männer laut Anklage von ihm ab und flüchteten über die Terrassentür nach draußen. Vorher verpassten sie dem Mann noch einen Faustschlag ins Gesicht.

Trio nach Überfall in Eißendorf vor Gericht

Der 81-Jährige wurde mit diversen Hämatomen am Kopf, Prellungen im Brustkorbbereich sowie Würgemalen am Hals in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei suchte nach dem Überfall mit einem Großaufgebot nach den Tätern und konnte diese auch kurz darauf festnehmen. Dabei wurde auch der vom Trio genutzte VW Transporter sowie darin befindliches Bargeld und Schmuck als Beweismittel sichergestellt. Alle drei wurden einem Untersuchungsgefängnis zugeführt, wo ein Haftrichter Haftbefehle gegen sie erließ.

Das könnte Sie auch interessieren: Brutaler Überfall: Trio schlägt Mann nieder und raubt ihn aus – Zeugen gesucht

Die Ermittlungen in dem Fall führten zunächst Beamte des Raubdezernats. Aufgrund des brutalen Vorgehens der Männer ergab sich jedoch der Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes, sodass später die Mordkommission des Landeskriminalamts zusammen mit der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen übernahm.

Am Dienstag beginnt der Prozess gegen die Männer vor dem Hamburger Landgericht.