In der Neujahrsnacht 2026 greifen vier Jugendliche zwei Männer an der U-Bahn-Station Lübecker Straße an. Jetzt stehen sie wegen versuchten Totschlags vor Gericht.

Die Angeklagten stehen zu Prozessbeginn im Landgericht. Sie sollen in der Neujahrsnacht zwei Männer an der U-Bahn-Station Lübecker Straße attackiert haben. Emilia Skibbe

Es ist Neujahr. Vier Jugendliche und junge Erwachsene sitzen in der U1. Plötzlich gerät die Gruppe in Streit mit zwei Männern. An der Station Lübecker Straße eskaliert die Situation. Am Ende muss ein 33-Jähriger reanimiert werden. Jetzt steht das Quartett vor Gericht, zwei von ihnen sind gerade einmal 17 Jahre alt.

Saal 378 des Hamburger Landgerichts ist rappelvoll. Vier Angeklagte und ihre Verteidiger, drei Personen von der Jugendgerichtshilfe, die Staatsanwaltschaft und die Kammer nehmen Platz. Auch drei gesetzliche Vertreterinnen der Minderjährigen sind anwesend.

Lübecker Straße – Tat ging wohl Streit in der U-Bahn voraus

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Zwei der Angeklagten sind erst 17 Jahre alt, zum Tatzeitpunkt war einer der beiden sogar erst 16 Jahre alt. Die anderen beiden sind 20 und 21, alle sind afghanische Staatsangehörige. Zum Prozessauftakt am Dienstagmorgen tragen sie Hemden, teilweise sogar Anzughosen.

Den Angeklagten wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Am 1. Januar 2026 um 3.30 Uhr sollen sie an der U-Bahn-Station Lübecker Straße zwei Männer (33, 26) angegriffen haben. Zuvor soll es zum Streit in der U-Bahn gekommen sein. Nach MOPO-Informationen ist dabei wohl mit einem Becher geworfen worden – von wem, ist nicht bekannt. Warum die Situation so eskalierte, soll jetzt im Prozess geklärt werden.

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Nach Angriff: 33-Jähriger muss reanimiert werden

Der Streit verlagerte sich auf den Bahnsteig und wurde körperlich. Der 21-jährige Angeklagte soll dem 33-Jährigen so stark gegen den Kopf geschlagen haben, dass dieser bewusstlos zu Boden ging.

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Mit Wucht soll einer der anderen Angeklagten dann mehrfach auf den Kopf des Mannes eingetreten haben. Dessen Begleiter wurde ebenfalls mit Tritten und Schlägen zu Boden gebracht. Erst als Passanten eingriffen, hörten die Angeklagten auf und flüchteten, so die Staatsanwältin. Der Angriff wurde von Videokameras erfasst. Bei der Suche nach den Tätern wurden Wohnungen in Eilbek, Bahrenfeld, Jenfeld und Farmsen-Berne durchsucht. Schließlich konnte man die vier Tatverdächtigen ermitteln.

Das Opfer musste noch vor Ort mit verschiedenen Maßnahmen wiederbelebt werden. Es erlitt mehrere Brüche im Gesicht und ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Sein Begleiter trug ebenfalls Verletzungen davon. Zum Prozessauftakt sind beide Männer nicht erschienen. Sie werden vermutlich an einem späteren Tag als Zeugen vernommen.

Angehörige von 17-Jährigem weint vor dem Saal

Nach nur knapp 45 Minuten ist der erste Verhandlungstag bereits beendet. Die Angeklagten haben kaum ein Wort gesagt. Auf dem Gang sprechen die Angehörigen mit einem der 17‑Jährigen. Eine Frau weint, lehnt sich an ihre Begleitung. Sie hat den Jungen am Arm gegriffen. Es wirkt, als wolle sie ihn nicht wieder verabschieden müssen.

Zum nächsten Prozesstermin am 16. September sind einige Einlassungen der Angeklagten geplant. Es sind insgesamt neun Verhandlungstermine angesetzt.