Gewaltexzess in der Innenstadt: Zwei Männer wegen versuchten Totschlags angeklagt

Mitten in der Hamburger Innenstadt wird ein Mann von einer Gruppe verfolgt, zu Boden geprügelt. Selbst im bewusstlosen Zustand treten ihm die Angreifer weiter gegen den Kopf. Jetzt stehen zwei junge Männer (22 und 25) vor dem Hamburger Landgericht – wegen versuchten Totschlags.

Die brutale Attacke ereignete sich in der Nacht zum 31. Oktober 2025 vor der Diskothek „Die Insel“ im Levantehaus an der Mönckebergstraße. Laut Anklage begann alles gegen 5 Uhr morgens nach einer Auseinandersetzung vor der Disco – nach MOPO-Informationen wohl an der Garderobe, offenbar wegen eines banalen Streits ums Vordrängeln. Was danach folgte, war ein Gewaltexzess.

Mehrere Männer sollen das Opfer in der Innenstadt zunächst über die Straße gejagt und ihn dann umzingelt haben. Anschließend schlugen und schubsten sie den 33-Jährigen. Mehrere Männer traten immer wieder auf ihn ein. Und selbst als der Mann bereits wehrlos am Boden lag und kaum noch bei Bewusstsein war, sollen sie immer wieder auf Kopf und Körper des hilflosen Mannes eingetreten haben. Auch seinen 23 Jahre alten Begleiter, der ihm zur Hilfe kommen wollte, griffen die Männer an. Erst als Passanten auf die Szene aufmerksam wurden und sich näherten, flüchteten die Angreifer in Richtung Rathausmarkt.

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Der 33-Jährige wurde nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt Schwellungen und blutende Wunden an Kopf und Gesicht.

Versuchter Totschlag in Hamburgs Innenstadt: Prozessbeginn am Dienstag

Obwohl an der Tat offenbar mehrere Männer beteiligt waren, müssen sich nur zwei vor Gericht verantworten. Der 22-Jährige soll laut Anklage auf den Mann eingeschlagen, den offenbar bewusstlosen Mann anschließend hochgezogen und erneut zu Boden gestoßen haben. Danach habe er mehrfach auf ihn eingetreten, darunter mindestens einmal gegen den Kopf, heißt es. Der 25-Jährige soll laut Staatsanwaltschaft dreimal mit voller Wucht von oben auf den Kopf des am Boden liegenden Mannes getreten haben. Wegen der gezielten Tritte gegen den Kopf übernahm die Mordkommission die Ermittlungen.

Immer wieder traten die Täter auf den am Boden liegenden Mann ein. Privat. Immer wieder traten die Täter auf den am Boden liegenden Mann ein.

Am Dienstag beginnt der Prozess gegen die beiden vor dem Hamburger Landgericht.

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Vor der Diskothek hatte es bereits in der Vergangenheit schwere Gewalttaten gegeben – darunter eine Messerattacke und weitere blutige Auseinandersetzungen auf offener Straße.