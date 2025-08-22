mopo plus logo
Christina Block in der Prozesspause am Dienstag. Foto: Marcus Brandt/dpa

paidBrisante Zeugenaussage bringt die Block-Verteidigung in Bedrängnis

Die späteren Entführer des israelischen Unternehmens „Cyber Cupula“ sollten nur die Cybersicherheit des Block-Hotels Elysée überprüfen, das hat Christina Block vor Gericht immer wieder ausgesagt – doch ein Zeuge stellt den Auftrag an die Israelis ganz anders dar. Die gesamte Verteidigungsstrategie der Unternehmerin könnte dadurch ins Wanken geraten. Und auch HPA-Chef Jens Meier könnte in Erklärungsnöte kommen.

