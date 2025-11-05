mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Prozess um Attacke mit Messer: Die Angeklagte Safa A.sitzt neben ihrem Verteidiger im Gericht.

Prozess um Attacke mit Messer: Der Angeklagten Safa A., die sich im Gericht hinter einer Akte verbirgt, wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Foto: Esther Erök

  • St.Pauli

paidMitten auf dem Kiez: Plötzlich zieht sie ein Messer und sticht auf ihre Freundin ein

Eifersucht, Alkohol und Drogen: Vor einem Club an der Großen Freiheit eskalierte im November 2024 ein Streit zwei jungen Frauen. Erst flogen die Fäuste, dann zog eine der beiden ein Messer – und stach ihrer Kontrahentin mehrfach in Kopf, Hals und Rücken. Nun steht die 24-jährige Safa A. vor dem Landgericht Hamburg. Der Vorwurf: versuchter Totschlag. In dem Prozess geht es um zerbrochene Freundschaft, Missbrauchsvorwürfe und die Frage: Wer ist hier das Opfer – und wer die Täterin?



Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test