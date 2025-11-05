Eifersucht, Alkohol und Drogen: Vor einem Club an der Großen Freiheit eskalierte im November 2024 ein Streit zwei jungen Frauen. Erst flogen die Fäuste, dann zog eine der beiden ein Messer – und stach ihrer Kontrahentin mehrfach in Kopf, Hals und Rücken. Nun steht die 24-jährige Safa A. vor dem Landgericht Hamburg. Der Vorwurf: versuchter Totschlag. In dem Prozess geht es um zerbrochene Freundschaft, Missbrauchsvorwürfe und die Frage: Wer ist hier das Opfer – und wer die Täterin?







