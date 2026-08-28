Gericht

Block-Prozess: „Wenn das Treffen stattgefunden hat, bricht die Verteidigung zusammen“

Stephanie Lamprecht Redakteurin
Christina Block sitzt im pinkfarbenen Poloshirt im Saal des Landgerichts Hamburg.
Christina Block am Freitag im Gerichtssaal.

Heute könnte die Kammer mitteilen, was sie etwa von Ingo Botts Befangenheitsantrag hält.

Die mit Spannung erwartete erneute Aussage von Christina Block ist beendet. Unter anderem nutzte sie die Gelegenheit für eine Abrechnung mit ihrem Vater Eugen Block. Heute wird es um die zahlreichen Anträge gehen, die die Verteidiger in den vergangenen Wochen gestellt haben und über die die Kammer noch keine Entscheidung verkündet hat.

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