Wäre der Block-Prozess eine Pokerrunde, dann hätte die Staatsanwaltschaft gerade ein Super-Blatt auf die Hand bekommen: die Aussage von David Barkay, dem lange gesuchten Kopf der Entführerbande. Seine Schilderungen zu der Entführung der Block-Kinder Theo (damals 10) und Klara (damals 13 Jahre alt) könnten die Verteidigungsstrategien ins Wanken bringen – und sogar komplett zusammenbrechen lassen. So entscheidend ist seine Aussage, dass der Prozess wochenlang unterbrochen wird, damit die Verteidiger sich einlesen können. Welche Wege bleiben den Anwälten nun noch? Die sechs wichtigsten Fragen:













