Block-Prozess: „Wer lügt? Sie oder David Barkay?“

Heute findet der 53. Verhandlungstag gegen Steakhouse-Erbin Christina Block (53) und sechs Mitangeklagte vor dem Landgericht Hamburg statt. Block soll die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder in der Silvesternacht 2023/2024 in Auftrag gegeben haben, was sie bestreitet. Heute ist der vierte und voraussichtliche letzte Tag, an dem Keren Tennenbaum als Zeugin im Block-Prozess aussagen wird. Sie soll die rechte Hand des mutmaßlichen Chef-Entführers David Barkay sein.