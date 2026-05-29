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Keren Tennenbaum alias „Olga“ auf dem Weg in den Gerichtssaal.

Keren Tennenbaum alias „Olga“ auf dem Weg in den Gerichtssaal. Foto: dpa/Georg Wendt

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Block-Prozess: „Wer lügt? Sie oder David Barkay?“

Heute findet der 53. Verhandlungstag gegen Steakhouse-Erbin Christina Block (53) und sechs Mitangeklagte vor dem Landgericht Hamburg statt. Block soll die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder in der Silvesternacht 2023/2024 in Auftrag gegeben haben, was sie bestreitet. Heute ist der vierte und voraussichtliche letzte Tag, an dem Keren Tennenbaum als Zeugin im Block-Prozess aussagen wird. Sie soll die rechte Hand des mutmaßlichen Chef-Entführers David Barkay sein.

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