Gericht

Block-Prozess: Richterin befangen? Entscheidung über Bott-Antrag gefallen

Stephanie Lamprecht Redakteurin
Christina Block sitzt im Landgericht Hamburg während des Prozesses wegen mutmaßlicher Kindesentführung.
Christina Block sitzt im Landgericht Hamburg.

Heute könnte die Kammer mitteilen, was sie etwa von Ingo Botts Befangenheitsantrag hält.

Die mit Spannung erwartete erneute Aussage von Christina Block ist beendet. Unter anderem nutzte sie die Gelegenheit für eine Abrechnung mit ihrem Vater Eugen Block. Heute wird es um die zahlreichen Anträge gehen, die die Verteidiger in den vergangenen Wochen gestellt haben und über die die Kammer noch keine Entscheidung verkündet hat.

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