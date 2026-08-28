Die mit Spannung erwartete erneute Aussage von Christina Block ist beendet. Unter anderem nutzte sie die Gelegenheit für eine Abrechnung mit ihrem Vater Eugen Block. Heute wird es um die zahlreichen Anträge gehen, die die Verteidiger in den vergangenen Wochen gestellt haben und über die die Kammer noch keine Entscheidung verkündet hat.