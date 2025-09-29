„Strategische Unterstützung“: Block spricht über Kontakt zu Ex-BND-Chef Hanning

Fragen über Fragen im Prozess des Jahres: Der Ex-Mann von Christina Block hat in der vergangenen Woche zur Entführung der beiden gemeinsamen Kinder ausgesagt. Dabei ging es darum, wie Stephan Hensel (51) die gewaltsame Rückholung der Kinder aus seiner Obhut in Dänemark erlebte. Heute wird er den fünften Verhandlungstag in Folge befragt – wir berichten ab 9.30 Uhr live aus dem Gerichtssaal: