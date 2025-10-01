Christina Block bricht erneut in Tränen aus – „das war nicht mehr mein Theo“

Es geht weiter im Prozess des Jahres: Am Montag wurde die umfangreiche Befragung des Kindsvaters abgeschlossen, auch Christina Block beantwortete weitere Fragen. Emotional wurde es, als der israelische Angeklagte erneut das Wort ergriff – und Stephan Hensel und die Kinder um Entschuldigung bat. Zum ersten Mal zeigte Hensel im Gerichtssaal starke Emotionen und weinte. Heute wird es erneut spannend: Christina Block wird weiter ins Verhör genommen – wir berichten ab 9.30 Uhr live aus dem Gerichtssaal: