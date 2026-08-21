Während in Hamburg der Prozess gegen Christina Block läuft, treffen sich in Dänemark ihr Vater Eugen und ihr Ex-Mann Stephan Hensel vor Gericht.

Der Fall Block beschäftigt nun auch ein dänisches Gericht. In Sønderborg geht es um das Umgangsrecht von Eugen Block mit seinen beiden jüngsten Enkelkindern. Der Gründer der Steakhaus-Kette „Block House“ und Stephan Hensel, der Ex-Mann von Blocks Tochter Christina, erschienen am Freitagmorgen zur Verhandlung.

Block sagte beim Betreten des Gerichtsgebäudes, er habe die beiden jüngsten Kinder seiner Tochter seit fünf Jahren nicht gesehen. Er wünsche sich „natürlich“ die Kinder zurück.

Eugen Block will seine Enkelkinder wieder sehen

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In den vergangenen fünf Jahren sei ihm jeder Kontakt zu seinen Enkelkindern in Dänemark verwehrt worden. „Das ist für mich als Großvater zutiefst traurig“, erklärt Block gegenüber der MOPO. „Gleichzeitig spüre ich, dass meinen Enkelkindern dadurch ein Stück ihres Lebens und ihrer eigenen Familiengeschichte genommen wurde.“ Er wolle dafür sorgen, dass der Familie „nicht noch mehr gemeinsame Zeit“ genommen wird.

Der Vater Stephan Hensel äußerte sich zunächst nicht. Beide hatten zuvor bestätigt, dass es in dem Rechtsstreit um das Umgangsrecht geht. Das Gericht selbst machte dazu zunächst keine Angaben.

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Hamburger Block-Prozess geht in entscheidende Phase

Der Termin in Dänemark ist ein weiterer Schauplatz des jahrelangen Familienstreits. In Hamburg läuft derzeit der Strafprozess gegen Christina Block und sechs weitere Angeklagte. Christina Block wird vorgeworfen, die Entführung ihres damals zehn Jahre alten Sohnes und ihrer 13-jährigen Tochter aus Dänemark in der Silvesternacht 2023 in Auftrag gegeben zu haben. Sie bestreitet die Vorwürfe.

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Der Hamburger Prozess ist inzwischen weit fortgeschritten. Am Donnerstag endete der 71. Verhandlungstag allerdings bereits nach rund eineinhalb Stunden. Unter anderem stritten die Prozessbeteiligten darüber, ob private Tagebuchaufzeichnungen von Christina Block im Verfahren verwertet werden dürfen. Blocks Verteidiger Ingo Bott widersprach der Verwertung. Die Staatsanwaltschaft hält die Aufzeichnungen dagegen für relevant.

In der kommenden Woche soll Christina Block erneut Gelegenheit bekommen, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Außerdem werden weitere Erklärungen der Verteidigung sowie die Einlassung eines 37 Jahre alten israelischen Angeklagten erwartet. (rei/dpa)