Junger Mann in einem Park, Gesicht gepixelt

Jonathan C. (34), Model aus Hamburg, soll an der Entführung der Block-Kinder beteiligt gewesen sein Foto: Robert Jadenfeldt/TV4

paidBlock-Prozess: Hamburger Model will auspacken

Jonathan C. (34), Hamburger Model mit schwedisch-israelischen Wurzeln und Teilnehmer bei diversen Reality-Formaten, gilt als die wohl schillerndste Gestalt unter den Entführern der Block-Kinder. Nun ist klar: Der durchtrainierte Fitness-Influencer hat sich von Israel aus über seinen Anwalt an die Hamburger Staatsanwaltschaft gewandt und verhandelt derzeit – wie schon die anderen mutmaßlichen israelischen Kidnapper – über freies Geleit für seine Aussage. Unterdessen werden weitere Details zu seiner Rolle bekannt, von einem bissigen Hund bis zu einem mitleidigen Hostel-Betreiber.



Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

