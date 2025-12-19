Jonathan C. (34), Hamburger Model mit schwedisch-israelischen Wurzeln und Teilnehmer bei diversen Reality-Formaten, gilt als die wohl schillerndste Gestalt unter den Entführern der Block-Kinder. Nun ist klar: Der durchtrainierte Fitness-Influencer hat sich von Israel aus über seinen Anwalt an die Hamburger Staatsanwaltschaft gewandt und verhandelt derzeit – wie schon die anderen mutmaßlichen israelischen Kidnapper – über freies Geleit für seine Aussage. Unterdessen werden weitere Details zu seiner Rolle bekannt, von einem bissigen Hund bis zu einem mitleidigen Hostel-Betreiber.







