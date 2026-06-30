Die am Montag unterbrochene Zeugenbefragung eines der Fahrer wird am heutigen Dienstag fortgesetzt. Der 42-Jährige hatte gestern von einem Treffen der Entführer mit Christina Block berichtet, was diese vehement bestreitet. Sie habe den Entführern mit Tränen in den Augen viel Erfolg gewünscht, hatte der Israeli per Video ausgesagt. Für die Verteidiger gilt es heute also, möglichst viele Zweifel an dem Zeugen zu säen. Wir sind live für Sie im Gerichtssaal dabei.