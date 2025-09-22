mopo plus logo
ebenkläger Stephan Hensel (r), Ex-Ehemann und Vater der Kinder von Block, und Anwalt Philip von der Meden, Vertreter der Nebenklage, gehen in den Gerichtssaal im Landgericht Hamburg.

ebenkläger Stephan Hensel (r), Ex-Ehemann und Vater der Kinder von Block, und Anwalt Philip von der Meden, Vertreter der Nebenklage, gehen in den Gerichtssaal im Landgericht Hamburg.

„Mein Sohn hat lange Windeln getragen“ – versteinerte Miene bei Christina Block

Fortsetzung im Block-Prozess: Heute geht der Prozess gegen Christina Block, Gerhard Delling und fünf weitere Angeklagte weiter. Zunächst wird Stephan Hensel, Vater der entführten Kinder und Nebenkläger, erneut befragt – er war bei dem Überfall verletzt worden. Die Aussage seiner Ehefrau ist für den 29. September geplant. Das Paar lebt mit den Kindern zusammen. Wir berichten live aus dem Gerichtssaal:

