Block-Prozess: Heute soll ein Hafenmanager befragt werden

Der Block-Prozess wird immer brisanter. Am vergangenen Mittwoch hat ein Sicherheitsberater ausgesagt. Er berichtete, wie ihn Eugen Block anheuerte, schilderte einen Schulbesuch in Dänemark und sprach von einem Plan, die Kinder über die Ostsee nach Deutschland zu bringen. Für Aufsehen sorgte auch ein mysteriöses Mittagessen mit dem Anwalt des Kindsvaters Stephan Hensel. Heute steht der 17. Verhandlungstag an. Ein Hafenmanager soll als Zeuge befragt werden. Wir berichten live aus dem Gerichtssaal: