Block-Prozess geht weiter: Zeugen aus dem Familien-Unternehmen sagen aus

Der Prozess des Jahres in Hamburg geht weiter: Am Donnerstag muss sich Steakhouse-Erbin Christina Block erneut vor Gericht verantworten. Sie soll laut Anklage die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder in der Silvesternacht 2023/2024 in Auftrag gegeben haben. Die 52-Jährige bestreitet diese Vorwürfe. Am 20. Prozesstag sollen zwei Zeugen aus der Block-Gruppe aussagen.