mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Christina Block und Gerhard Delling sowie ihre Anwälte erscheinen zum Prozess im Landgericht Hamburg.

Christina Block und Gerhard Delling sowie ihre Anwälte erscheinen zum Prozess im Landgericht Hamburg. Foto: picture alliance/dpa | Marcus Brandt

aktualisieren

Block-Prozess geht weiter: Zeugen aus dem Familien-Unternehmen sagen aus

Der Prozess des Jahres in Hamburg geht weiter: Am Donnerstag muss sich Steakhouse-Erbin Christina Block erneut vor Gericht verantworten. Sie soll laut Anklage die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder in der Silvesternacht 2023/2024 in Auftrag gegeben haben. Die 52-Jährige bestreitet diese Vorwürfe. Am 20. Prozesstag sollen zwei Zeugen aus der Block-Gruppe aussagen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test