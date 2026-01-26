Block-Prozess geht weiter: Umstrittener Kinderpsychologe sagt aus

Es geht weiter im Hamburger Prozess des Jahres: Am Montag muss sich Steakhouse-Erbin Christina Block (52) weiter vor dem Landesgericht verantworten. Sie soll die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder in der Silvesternacht 2023/2024 beauftragt haben. Block bestreitet die Vorwürfe. Heute soll der Zeuge und Kinderpsychologe R. aussagen, der 2022 im Auftrag von Block ein Gutachten zu den später entführten Kindern erstellt hatte. Wir berichten ab 9.30 Uhr live aus dem Gerichtssaal.