mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Christina Block

Christina Block im Landgericht Hamburg. Foto: picture alliance/dpa | Marcus Brandt

aktualisieren

Block-Prozess geht weiter: Neue Beweise und wichtige Entscheidungen

Es geht weiter im Hamburger Prozess des Jahres: Am Mittwoch muss sich Steakhouse-Erbin Christina Block (52) erneut vor dem Landgericht verantworten. Sie soll die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder in der Silvesternacht 2023/2024 beauftragt haben. Block bestreitet die Vorwürfe. Heute fällt zwar eine lang erwartete Zeugenaussage aus, dafür werden weitere Beweismittel präsentiert – und es könnte über mehrere wichtige Anträge entschieden werden.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test