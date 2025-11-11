Block-Prozess geht weiter: Neue Beweise und wichtige Entscheidungen

Es geht weiter im Hamburger Prozess des Jahres: Am Mittwoch muss sich Steakhouse-Erbin Christina Block (52) erneut vor dem Landgericht verantworten. Sie soll die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder in der Silvesternacht 2023/2024 beauftragt haben. Block bestreitet die Vorwürfe. Heute fällt zwar eine lang erwartete Zeugenaussage aus, dafür werden weitere Beweismittel präsentiert – und es könnte über mehrere wichtige Anträge entschieden werden.