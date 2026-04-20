Block-Prozess geht weiter nach drei Wochen Pause: Wichtige Zeugin sagt aus

Es geht weiter im Block-Prozess: Auch am 44. Verhandlungstag muss sich Steakhouse-Erbin Christina Block (52) vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Sie soll die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder in der Silvesternacht 2023/2024 in Auftrag gegeben haben. Block bestreitet die Vorwürfe. Am Montag ist jetzt eine weitere Zeugin geladen, sie leitete damals die Ermittlung direkt nach der Silvesternacht bei der Hamburger Polizei. Wir berichten ab 9.30 Uhr live aus dem Gerichtssaal.