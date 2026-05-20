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Die Zeugin Keren Tennenbaum (M.) aus Israel, deren Anwältin Danielle Einav (r.) und Anwalt Bernd Groß gehen zum Gerichtssaal.

Die Zeugin Keren Tennenbaum (M.) aus Israel, deren Anwältin Danielle Einav (r.) und Anwalt Bernd Groß gehen zum Gerichtssaal. Foto: Christian Charisius/dpa

„Von Tag 1 darum gebeten“: Entführerin widerspricht Christina Block deutlich

Heute fand der 50. Verhandlungstag gegen Steakhouse-Erbin Christina Block (53) und sechs Mitangeklagte vor dem Landgericht Hamburg statt. Block soll die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder in der Silvesternacht 2023/2024 in Auftrag gegeben haben, was sie bestreitet. Heute war eine Zeugin geladen, deren Aussage mit Spannung erwartet wurde: Keren Tennenbaum, Deckname „Olga“, rechte Hand des mutmaßlichen Chef-Entführers David Barkay. Zu Christina Block soll die Zeugin ein ganz besonders enges Verhältnis gehabt haben: Die Angeklagte hatte in ihrer Aussage eine innige Freundschaft zu „Olga“ geschildert.

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