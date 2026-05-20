„Von Tag 1 darum gebeten“: Entführerin widerspricht Christina Block deutlich

Heute fand der 50. Verhandlungstag gegen Steakhouse-Erbin Christina Block (53) und sechs Mitangeklagte vor dem Landgericht Hamburg statt. Block soll die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder in der Silvesternacht 2023/2024 in Auftrag gegeben haben, was sie bestreitet. Heute war eine Zeugin geladen, deren Aussage mit Spannung erwartet wurde: Keren Tennenbaum, Deckname „Olga“, rechte Hand des mutmaßlichen Chef-Entführers David Barkay. Zu Christina Block soll die Zeugin ein ganz besonders enges Verhältnis gehabt haben: Die Angeklagte hatte in ihrer Aussage eine innige Freundschaft zu „Olga“ geschildert.