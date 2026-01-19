Block-Prozess live: Richterin verwundert über Aussage – „der Innenminister?“

Es geht weiter im Block-Prozess: Nachdem der 30. Verhandlungstag am vergangenen Donnerstag kurzfristig abgesagt wurde, wird heute voraussichtlich eine weitere Zeugin gehört. Sie ist die Sicherheitsfrau, die am 21. Dezember 2023 Eugen Blocks Geschenke an seine Enkelkinder in Dänemark übergeben sollte. Ihr Chef, Inhaber einer Sicherheitsfirma, ist einer der Mitangeklagten. Wenige Tage später, in der Silvesternacht 2023, wurden die Kinder nach Deutschland verschleppt. Christina Block ist angeklagt, die Entführung mit beauftragt zu haben. Wir berichten ab 9 Uhr live aus dem Gerichtssaal: