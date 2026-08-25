Gericht

Block-Prozess: Freispruch? Bott hat für Christina Block noch einen Trumpf im Ärmel

Stephanie Lamprecht Redakteurin
Christina Block, Gerhard Delling und ihre Anwälte stehen im Gerichtssaal in Hamburg.
Christina Block und ihr Verteidiger Ingo Bott. Im Hintergrund: Blocks Lebensgefährte Gerhard Delling.

Lange hat sie nur ihren Anwalt reden lassen, nun will die Angeklagte noch einmal selbst das Wort ergreifen.

Die öffentlichen Verhandlungstage im Block-Prozess nähern sich ihrem Ende: Die Schlussphase wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Christina Blocks Verteidiger Ingo Bott hat angekündigt, dass seine Mandantin zuvor noch eine zweitägige Erklärung abgeben wird.

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