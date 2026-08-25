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Gericht
Block-Prozess: Freispruch? Bott hat für Christina Block noch einen Trumpf im Ärmel
Lange hat sie nur ihren Anwalt reden lassen, nun will die Angeklagte noch einmal selbst das Wort ergreifen.
Die öffentlichen Verhandlungstage im Block-Prozess nähern sich ihrem Ende: Die Schlussphase wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Christina Blocks Verteidiger Ingo Bott hat angekündigt, dass seine Mandantin zuvor noch eine zweitägige Erklärung abgeben wird.
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