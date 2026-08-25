Gericht

Block-Prozess: Freispruch? Bott hat für Christina Block noch einen Trumpf im Ärmel

Christina Block und ihr Verteidiger Ingo Bott. Im Hintergrund: Blocks Lebensgefährte Gerhard Delling. picture alliance/dpa/dpa Pool | Christian Charisius

Lange hat sie nur ihren Anwalt reden lassen, nun will die Angeklagte noch einmal selbst das Wort ergreifen.