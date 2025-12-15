Jonathan C. (34), Hamburger Model mit schwedisch-israelischen Wurzeln, soll auf der Flucht sein und als einer der Entführer der Block-Kinder gesucht werden. In der Silvesternacht soll der kampfsporterfahrene C., so beschreibt es einer der angeklagten Entführer, besonders brutal vorgegangen sein. Aus Sicherheitsgründen wird die Fahndung offiziell nicht bestätigt. Eine Stellungnahme seitens der Justiz gibt es dafür zu der Liebesbeziehung, die der mutmaßliche Kidnapper, der auch in diversen Reality-Shows auftrat, ausgerechnet mit einer Hamburger Richterin geführt hat.



