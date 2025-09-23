Block-Prozess: Christina Block kommt zu spät – Richterin reagiert

Der Ex-Mann von Christina Block soll heute erneut zu der Entführung der beiden gemeinsamen Kinder aussagen. Den vierten Verhandlungstag in Folge geht es vor dem Landgericht Hamburg darum, wie Stephan Hensel (51) die gewaltsame Rückholaktion der Kinder aus seiner Obhut in Dänemark erlebte. Blocks Verteidiger Ingo Bott darf weitere Fragen an den Nebenkläger richten. Wir berichten ab 9.30 Uhr live aus dem Gerichtssaal: