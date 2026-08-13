Dr. Mareike Schüler-Springorum, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie, hat ihr Gutachten vier Tage lang unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorgetragen, zum Schutz der Privatsphäre der Kinder. Nun teilt die Gerichtspressestelle die zentralen Aussagen mit. Und die sind erschütternd.

Demnach kommt die Sachverständige zu dem Ergebnis, dass die beiden Kinder Theo (heute 13) und Klara (heute 16) einer „massiven Traumatisierung“ ausgesetzt waren, deren Folgen bis heute andauern – das könnte bei einer möglichen Verurteilung strafschärfend wirken.

Traumatisierend für die Kinder sei dabei nicht nur das Erleben der eigenen Entführung gewesen, sondern auch die Entführung des jeweiligen Geschwisterkindes, sowie die Angst um den Vater.

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Stephan Hensel war in der Silvesternacht von den israelischen Kidnappern zu Boden geschlagen worden und die Kinder wussten lange nicht, ob er überlebt hat.

Gutachterin im Block-Prozess: „massive Traumatisierung“

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Mareike Schüler-Springorum hat neben den Verfahrensakten auch medizinische, psychologische und schulische Unterlagen der Kinder ausgewertet und auch selbst mit Klara und Theo gesprochen. Klara war zum Zeitpunkt der Entführung 13 Jahre alt, ihr kleiner Bruder 10.

Am Freitag, 14. August, werden die Verfahrensbeteiligten Gelegenheit bekommen, zu dem Gutachten Stellung zu nehmen. Diese Stellungnahmen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgen. Anschließend könnte die Öffentlichkeit wiederhergestellt werden. Zeugen sind nicht geladen, die Verteidiger könnten aber Anträge stellen.

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Ominöser Umschlag: Eklat im Gerichtssaal

Im Vorfeld des Gutachtens war es im Gerichtssaal zu einem Eklat gekommen: Christina Block hatte der psychiatrischen Sachverständigen bei einem persönlichen Treffen in ihrem Haus einen Umschlag mit Beweismitteln übergeben, die noch nicht in den Prozess eingeführt waren. Die Vorsitzende sah darin einen möglichen Versuch der Verdunklung, der Staatsanwalt erklärte: „Die Voraussetzungen für einen Haftbefehl sind gegeben.“ Bereits im November 2025 hatte das Gericht der Steakhaus-Erbin mit Haft gedroht, sollte sie ihr Verhalten nicht ändern.

Christina Block hatte dazu erklärt, sie habe keine Absicht gehabt, die Zeugin zu beeinflussen. Sie habe der Gutachterin lediglich bei der „Anamnese“ helfen wollen, also bei der Krankheitsgeschichte der Kinder. In dem Umschlag befanden sich allerdings keine medizinischen Unterlagen, sondern Beweisanträge, die den Kindesvater in ein schlechtes Licht rücken sollten. Die Gutachterin äußerte, sie sei „überrascht“ gewesen über den Inhalt des Umschlages. Die Kammer kam nach einer Prüfung schließlich zu dem Schluss, keine Maßnahmen gegen Christina Block zu ergreifen.

In der kommenden Woche wird vorübergehend wieder öffentlich verhandelt, wenn erneut die Ermittlungsführerin der Polizei Fragen der Verteidigung beantworten soll. Dann werden sich die Türen wieder schließen: Plädoyers und letzte Worte der Angeklagten werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgen. Grund: In den Plädoyers werden auch Details aus dem Gutachten zur Sprache kommen, das ja nicht-öffentlich gehalten wurde.