Ex-Hoteldirektor packt aus: Fake-Check-ins, 10.000 Euro in bar und Trip nach Dänemark

Der 29. Verhandlungstag des Prozesses um die Entführung der beiden Block-Kinder Theo (12) und Klara (15) in der Silvesternacht 2023 beginnt heute vor dem Landgericht. Heute sollen Mitarbeiter des Block-Hotels „Grand Elysée“ als Zeugen vernommen werden: Die späteren Entführer hatten monatelang gratis und unter falschen Namen dort gewohnt. Christina Block wird vorgeworfen, die Israelis mit der Verschleppung ihrer jüngsten Kinder beauftragt zu haben. Wir berichten ab 9.30 Uhr live aus dem Gerichtssaal: