Gericht

Block-Prozess: Das kommt überraschend! Christina Block soll morgen aussagen

Stephanie Lamprecht Redakteurin
Christina Block und Gerhard Delling gehen mit Unterlagen über eine Brücke zum Hamburger Strafjustizgebäude.
Christina Block und Gerhard Delling vor dem Gerichtsgebäude.

Heute werden die Verteidiger sich zu der Arbeit der polizeilichen Chef-Ermittlerin äußern.

Das Programm für heute musste kurzfristig geändert werden: Die erneute Befragung der Ermittlungsführerin hat statt der erwarteten sechs Verhandlungstage nur einen Tag gedauert. Das heißt: Nun ist viel Zeit für die Stellungnahmen der Verteidiger zu den Aussagen der Beamtin und für weitere Anträge. 

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