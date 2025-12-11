David Barkay schildert Treffen mit Christina Block kurz vor Entführung der Kinder

Es geht weiter im Block-Prozess: Am Mittwoch begann nach einigem Hin und Her die Aussage des mutmaßlichen Chefs der israelischen Entführer, die die Block-Kinder zu Silvester 2023 aus Dänemark nach Deutschland verschleppten. David Barkay schilderte die ersten Treffen mit der Hauptangeklagten Christina Block genauso wie die kaltschnäuzige Reaktion der Familie auf den Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023. Seine Schilderungen wichen in weiten Teilen von denen Christina Blocks ab, auch heute könnte Barkay die Verteidigung weiter unter Druck setzen. Wir sind live dabei: