Block-Prozess: Bekommen Kinder-Entführer „freies Geleit“?
Mehrere der international gesuchten Kidnapper der Block-Kinder haben sich im israelischen Fernsehen geäußert und sind offenbar bereit, auch im Hamburger Prozess auszusagen – was dem Mammutverfahren eine ganz neue Richtung geben könnte. Die juristische Zwickmühle: Die Staatsanwaltschaft würde natürlich gerne wissen, was die Männer zu sagen haben, während die Israelis (ebenso natürlich) keine Lust haben, sofort festgenommen zu werden, sobald sie ihr Heimatland verlassen.
