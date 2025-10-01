mopo plus logo
Christina Block ist angeklagt, die Entführung ihrer Kinder beauftragt zu haben. Foto: dpa/ David Hammersen

Block-Prozess: Bekommen Kinder-Entführer „freies Geleit"?

Mehrere der international gesuchten Kidnapper der Block-Kinder haben sich im israelischen Fernsehen geäußert und sind offenbar bereit, auch im Hamburger Prozess auszusagen – was dem Mammutverfahren eine ganz neue Richtung geben könnte. Die juristische Zwickmühle: Die Staatsanwaltschaft würde natürlich gerne wissen, was die Männer zu sagen haben, während die Israelis (ebenso natürlich) keine Lust haben, sofort festgenommen zu werden, sobald sie ihr Heimatland verlassen.


