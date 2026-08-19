Anzeige
Gericht
Block-Prozess: Anwalt von Delling hält Chef-Ermittlerin für voreingenommen
Heute werden die Verteidiger sich zu der Arbeit der polizeilichen Chef-Ermittlerin äußern.
Das Programm für heute musste kurzfristig geändert werden: Die erneute Befragung der Ermittlungsführerin hat statt der erwarteten sechs Verhandlungstage nur einen Tag gedauert. Das heißt: Nun ist viel Zeit für die Stellungnahmen der Verteidiger zu den Aussagen der Beamtin und für weitere Anträge.
Sie sind bereits M+ Abonnement?