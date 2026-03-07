mopo plus logo
Älterer Mann mit Brill im Anzug

Ex-BND-Präsident August Hanning (Archivbild) Foto: dpa | Michael Kappeler

paidBlock-Entführung: LKA ließ Ex-Geheimdienstchef bespitzeln

Das Hamburger LKA hat monatelang August Hanning, den früheren Chef des Bundesnachrichtendienstes, ausspioniert: Der verdeckte Ermittler, eingeschleust in die Hamburger Firma „System 360 Grad GmbH“, sollte die Zugänge zu den IT-Systemen ausspähen – und belauschen, ob Hanning und der 360-Grad-Geschäftsführer sich über einen fehlgeschlagenen mutmaßlichen Entführungsversuch der Block-Kinder im November 2022 verplappern. Nun ist der Abschlussbericht des Spions aufgetaucht.



Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

