Er soll versucht haben, falsche Anschuldigungen gegen den Ex seiner Lebensgefährtin, Christina Block, in der Presse zu lancieren: Der frühere ARD-Sportreporter Gerhard Delling hat neben „Beihilfe zur Kindesentführung“ eine weitere Strafanzeige am Hals. Es geht um Verleumdung. Im Sorgerechtskrieg um die Block-Kinder sollte deren Vater mit gefälschten Beweisen offenbar als Konsument von Kinderpornografie diskreditiert werden – wenn sich die Vorwürfe gegen Delling bestätigen, würde das von einem hohen Maß an Niedertracht zeugen.





