mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Gerhard Delling vor Gericht

Gerhard Delling im Gerichtssaal Foto: Marcus Brandt/dpa Pool/dpa

paidRufmord-Kampagne im Block-Drama: Das steckt hinter der Anzeige gegen Gerhard Delling

Er soll versucht haben, falsche Anschuldigungen gegen den Ex seiner Lebensgefährtin, Christina Block, in der Presse zu lancieren: Der frühere ARD-Sportreporter Gerhard Delling hat neben „Beihilfe zur Kindesentführung“ eine weitere Strafanzeige am Hals. Es geht um Verleumdung. Im Sorgerechtskrieg um die Block-Kinder sollte deren Vater mit gefälschten Beweisen offenbar als Konsument von Kinderpornografie diskreditiert werden – wenn sich die Vorwürfe gegen Delling bestätigen, würde das von einem hohen Maß an Niedertracht zeugen.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test