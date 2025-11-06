Eine Mitarbeiterin des Bezirksamts Bergedorf soll unbefugt versucht haben, an die Privatadresse einer Polizistin zu gelangen – offenbar, weil diese gegen Angehörige der Frau ermittelte. Nun steht die 42-Jährige vor Gericht.

Vor dem Amtsgericht Hamburg-Bergedorf beginnt am Donnerstag der Prozess gegen eine 42 Jahre alte frühere Bezirksamtsmitarbeiterin. Laut Anklage soll sie Ende Mai und Anfang Juni 2022 über ihre dienstliche E-Mail-Adresse versucht haben, die Privatanschrift einer ermittelnden Polizeibeamtin abzurufen – und dabei einen falschen Anlass angegeben haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Ich wollte Uhren verkaufen — das wäre ein Flop geworden

Die Beamtin leitete zu diesem Zeitpunkt ein Verfahren gegen den Ehemann und den Schwager der Angeklagten. Ihr Versuch blieb jedoch erfolglos: Die Daten waren gesperrt, die Privatanschrift konnte nicht eingesehen werden. Der ursprünglich geplante Prozesstermin im Mai war abgesetzt worden; die Verhandlung soll nun am 6. November stattfinden. (apa)