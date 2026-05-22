Hamburger Pastor wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt – Urteil fällt mild aus

Ein Pastor hat nach Überzeugung des Hamburger Landgerichts einen Jugendlichen sexuell missbraucht. Doch der Aussage des 15-Jährigen schenken die Richter keinen Glauben.

Wegen sexuellen Missbrauchs eines Jugendlichen hat das Landgericht Hamburg einen Pastor zu einem Jahr und neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Das Gericht sprach den 64-Jährigen auch wegen Besitzes eines jugendpornografischen Bildes schuldig.

Pastor in Hamburg vor Gericht

Nach Überzeugung der Strafkammer traf sich der Angeklagte im April 2022 mit einem 15-Jährigen und dessen Vater in seinem Pfarrhaus. Dort ging der Jugendliche ins Schlafzimmer, zog sich aus und legte sich nackt auf das Bett des Angeklagten. Dieser kam anschließend in das Zimmer und berührte den Jungen wie abgesprochen am Oberkörper und an den Beinen und küsste ihn dort. Nach dem Geschehen zahlte der Pastor Geld an den Jungen oder den Vater. In welcher Höhe, sagte der Richter nicht.

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Weitere angeklagte Missbrauchstaten konnten nicht bewiesen werden. Das Gericht sprach den Pastor darum in zwei Anklagepunkten frei. Auch der angeklagte Besitz kinder- und jugendpornografischer Bilder bestätigte sich nur zum Teil.

Zweifel an der Aussage des Jugendlichen

Der Jugendliche war in dem Verfahren Nebenkläger. Doch auf seine Aussagen habe das Gericht die Verurteilung nicht stützen können. „Der Nebenkläger hat eine sehr problematische Aussage abgeliefert“, sagte der Richter. Er sei insgesamt fünfmal vernommen worden und habe seine Darstellung jedes Mal im Kernbereich geändert.

Zum Fall im Pastorat konnte das Gericht einen Chatverlauf auswerten. Außerdem lagen Videoaufnahmen vor. Das jugendpornografische Bild war auf einem Tablet des Pastors gefunden worden. Der Angeklagte legte ein Teilgeständnis ab.

Kein typischer Missbrauchsfall

Der Prozess wurde weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Daum legte der Richter Wert darauf, etwas gerade zu ziehen, wie er sagte. Es sei nicht so gewesen, dass sich der Angeklagte an einem Konfirmanden vergriffen habe, der zwei Jahre bei ihm im Unterricht war. „Ein solcher Fall, der als typischer Missbrauch in der Kirche wahrgenommen wird, war das nicht“, betonte der Richter.

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Der Jugendliche, der nicht zu der Gemeinde des Pastors gehörte, wollte sich konfirmieren lassen, wobei er nach den Worten des Richters möglicherweise auch ein finanzielles Motiv hatte. Der Vater habe den Kontakt zu dem Pastor hergestellt. Die beiden Erwachsenen kannten sich. Die Bekanntschaft habe einen sexuellen Hintergrund gehabt.

Zugunsten des Angeklagten wertete das Gericht dessen Teilgeständnis sowie seine Reuebekundung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Kirche vom Mut des Jugendlichen beeindruckt

Wenige Tage vor Prozessbeginn hatte der Evangelisch-lutherische Kirchenkreis Hamburg Ost in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass die Vorwürfe gegen den Pastor in der Gemeinde, dem Kirchenkreis und der Landeskirche mit größter Bestürzung aufgenommen worden seien. Die Nordkirche habe den Pastor sofort von seinem Amt suspendiert und ein Disziplinarverfahren eingeleitet.

In der Mitteilung des Kirchenkreises hieß es weiter: „Wir bewundern den Mut des Betroffenen, das Unrecht, das ihm widerfahren ist, in einem Prozess öffentlich zu machen. Wir haben keine Zweifel an seinen Schilderungen und stehen an seiner Seite.”

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Nach der Urteilsverkündung erklärte der Kirchenkreis in einer weiteren Pressemitteilung, er respektiere die Entscheidung des Gerichts und danke allen Beteiligten, die zur Aufklärung beigetragen haben. Der Kirchenkreis bekräftigte: „Der Mut des Betroffenen, das Unrecht, das ihm widerfahren ist, in einem Prozess öffentlich zu machen, hat uns stark beeindruckt.”

Verfahren gegen Vater

Der Vater wurde bereits im Juli vergangenen Jahres zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Das Landgericht sprach ihn wegen Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger in Tateinheit mit Beihilfe zum sexuellen Missbrauch von Jugendlichen und Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht schuldig. Den weit schwereren Vorwurf, seinen Sohn zur Prostitution gezwungen zu haben, hielt das Landgericht für nicht erwiesen.

Das bislang nicht rechtskräftige Urteil vom 17. Juli 2025 soll jedoch vom Bundesgerichtshof überprüft werden. Möglicherweise werde es dort eine mündliche Verhandlung geben, sagte eine Sprecherin des Landgerichts. (dpa/mp)