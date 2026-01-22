Während Moderatorin Sylvie Meis die spanische Sonne genoss, stiegen in ihr Eppendorfer Zuhause Einbrecher ein – und machten fette Beute: Luxus-Taschen und Schmuck im Wert von 530.000 Euro, einfach weg! Am Donnerstag startete der Prozess gegen einen der Einbrecher – er wird in den Knast wandern. Der Prozess zeigt, welche Schätze die Moderatorin in ihrem Ankleidezimmer hortete. Und dass man sich sehr gut überlegen sollte, was man auf Instagram & Co. so postet. Denn Kriminelle verfolgen das mitunter ganz genau.

Sylvie Meis zeigt auf Instagram gerne, was sie hat: Mal posiert die Moderatorin mit türkisfarbener Mini-Hermès-Tasche vor weißer Hochglanz-Einrichtung. Mal telefoniert sie und hält ihre Chanel-Tasche dabei betont lässig in die Kamera. Luxus, der nicht nur Fans anzieht.