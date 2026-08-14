Während der Chef flüchtig ist, sitzt ein mutmaßlicher „Mitarbeiter“ auf der Anklagebank. Vor dem Landgericht startet ein Prozess, der die Spitze eines Drogenimperiums im Visier hat.

Mansour Ismail – abgesetzt ins Ausland und ganz oben auf der Fahndungsliste – soll in Hamburg ein Drogenimperium aufgebaut haben, inklusive Drogentaxis. Vor allem geht es um Kokain und Marihuana. Wo sich der mutmaßliche Drogenboss aufhält, ist unbekannt, doch der Mann, der in der Hierarchie nach ihm kommen soll, sitzt seit fast einem Jahr im Untersuchungsgefängnis. Am Freitag begann in Saal 398 des Landgerichtes sein Prozess.

Kadir D. wirkt reglos wie eine Statue: Zwei Stunden lang sitzt der 31-Jährige im Landgericht, die Arme auf dem Tisch, die Hände verschränkt, der Blick nach vorn gerichtet. So verharrt er, mit unlesbarem Gesichtsausdruck, während sein Prozess beginnt.

Kadir D. soll Mansour Ismail „unmittelbar nachgeordnet“ gewesen sein

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Ihm werden neun Fälle des bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, davon in einem Fall in Tateinheit mit bandenmäßigem Handeltreiben mit Cannabis in nicht geringer Menge vorgeworfen.

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Die Verlesung der Anklageschrift dauert fast zwei Stunden. Seite um Seite kämpfen sich die Staatsanwältin und der Staatsanwalt durch den Berg an Vorwürfen. Immer wieder wechseln sie sich ab, verschaffen dem anderen eine Trinkpause. Die Luft im Saal steht, draußen sind 33 Grad, eine Klimaanlage gibt es nicht.

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Der Angeklagte war laut Staatsanwaltschaft für die Betriebsleitung des Drogengeschäftes zuständig. „Er war Mansour Ismail unmittelbar nachgeordnet“, so der Staatsanwalt. Kadir D. soll Transporte und Lagerung der Drogen organisiert haben, in ständigem Austausch mit Ismail über Messengerdienste gewesen sein und auch für die Buchführung über den gesamten Drogenbestand sowie die Ein- und Ausgaben der Gruppierung verantwortlich gewesen sein. Zwischen Januar 2024 und September 2025 soll er am Vertrieb von 2,4 Tonnen Kokain beteiligt gewesen sein.

Drogen über Spanien, Niederlande und Belgien weiterverkauft

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Das Geschäftsgebiet der Gruppe, die sich irgendwann vor dem 31. Januar 2024 gebildet haben soll, reichte dabei weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Über Spanien, Belgien und die Niederlande soll die Bande die Drogen nach Deutschland, Tschechien, die Schweiz und Dänemark verkauft haben. Städte, die in der Anklageschrift auftauchen, sind Prag, München, Berlin und Zürich.

Mansour Ismail wird gesucht, weil er mehrere Morde in Auftrag gegeben haben und zudem Mitglied einer kriminellen Organisation sein soll. Landeskriminalamt Hamburg

Dabei sollen die Drogen erst in großer Menge angekauft und dann in kleineren Teilmengen weiterverkauft worden sein. So sollen in einem Fall Kadir D. und weitere Mittäter 563 Kilogramm Kokain eingekauft haben. In einem Labor sollen die Drogen dann mit 52 Kilo Streckmittel versetzt worden sein. Dem Labor sollen dafür rund 11,8 Millionen Euro gezahlt worden sein, die als Kryptowährungen teilweise mit Hawala-Transfer erfolgten.

Zahlung mit Hawala-System – warum Ermittler es kritisch sehen

Das Wort „Hawala“ kommt aus dem Arabischen und bedeutet „Vertrauen“. Bei den Transfers geht es um eine Überweisungsmethode, bei der die Absender einen Hawaladar, einen Agenten, der in das System eingebunden ist, kontaktieren.

Der Hawalar erhält den zu überweisenden Geldbetrag in bar, sowie die Details des Empfängers und ein Codewort. Ein Hawaladar am Zielort bekommt dann die Daten des Empfängers und das Geld übermittelt und zahlt den Betrag an diesen aus.

Diese Bezahlsysteme sind erlaubt, auch Partner des Auswärtigen Amtes nutzten Hawala, um Nothilfe nach Afghanistan zu schicken, so berichtet es der Deutschlandfunk. Ermittler sehen in Hawala-Transfers allerdings ein Risiko für Missbrauch, zum Beispiel für Drogengeschäfte wie im Fall von Kadir D. Dessen Prozess wird am 31. August fortgesetzt.