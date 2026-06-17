Ein 74-Jähriger und seine Frau werden aus ihrem Haus zwangsgeräumt. Sie weiß davon, für ihn kommt die Nachricht überraschend. Am Ende landet er wegen versuchten Mordes vor Gericht.

Am 12. Dezember 2025 kam es in der Jevenstedter Straße in Lurup zu einer Zwangsräumung im Haus von Kay Z. und seiner Frau. Als eine Gerichtsvollzieherin, begleitet von drei Polizeibeamten und einem Schlosser, vor dem Gartentor eintraf, eskalierte die Lage. Jetzt stand Kay Z. wegen versuchten Mordes vor Gericht.

Was bei der Zwangsräumung tatsächlich geschah, bleibt vor dem Landgericht umstritten. Kay Z. behauptet, dass er sich selbst das Leben nehmen wollte. Doch die geladenen Polizisten und die Gerichtsvollzieherin schildern eine andere Situation. Kay Z. habe direkt auf sie gezielt. Das Gericht wird später bei der Urteilsverkündung davon ausgehen, dass er mit der Waffe bezwecken wollte, dass die Polizisten ihn erschießen.

Mahnungen ignoriert, Briefe ungeöffnet – es folgte die Zwangsräumung

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Der Termin in der Jevenstedter Straße war das Ergebnis einer „menschlichen Tragödie“, wie es der Staatsanwalt nennt. Das Ehepaar hatte seit 50 Jahren in dem Haus gewohnt, dort Gemüse und Obst angebaut und sich ein Zuhause geschaffen.

Die Ehefrau von Kay Z. sei im Haushalt für Post und Finanzen zuständig gewesen. Aufgrund psychischer Probleme habe sie jedoch monatelang nicht auf Mahnungen wegen ausstehender Schulden reagiert. Viele Briefe seien ungeöffnet geblieben. Ihrem Mann habe sie nichts von den Schulden erzählt, obwohl diese bezahlbar gewesen wären, so die Verteidigerin von Kay Z.

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Polizisten unterstützten eine Gerichtsvollzieherin. Der Einsatz an der Jevenstedter Straße eskalierte. News5/Sebastian Peters

„Dieses Haus war sein Leben. Ohne es wollte er nicht mehr leben“, sagt sie. Ihr Mandant habe sich ins Jenseits befördern wollen. „Die gelben Briefe müssen sich gestapelt haben“, führt sie weiter aus. Dass Kay Z. mit seinen 74 Jahren erst eineinhalb Stunden vor dem Termin von der Zwangsräumung erfuhr, habe ihn in einen Ausnahmezustand versetzt.

Staatsanwaltschaft plädiert nicht mehr auf versuchten Mord

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Aus seinem Büro holte er eine geladene Waffe, die jedoch wegen Rost nicht einsatzbereit war. Damit wollte er sich vor aller Augen das Leben nehmen, wie er bei einem früheren Gerichtstermin erklärte.

Auch fiel vor Gericht der Begriff Reichsbürgertum, da Kay Z. während der Zwangsräumung verlauten ließ, die Beamten seien „Parasiten eines nicht legitimen Staates“. Die Richterin stellt jedoch klar: Er habe sich zwar mit diesen Themen beschäftigt, pflege aber keine Kontakte in die Szene, sondern habe dies eher für sich zu Hause getan.

Der Staatsanwalt plädiert zum Schluss des Prozesses auf Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und einen Verstoß gegen das Waffengesetz – statt auf versuchten Mord. Er fordert eine Strafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung. Die Verteidigerin schließt sich diesem Antrag an.

Tatsächlich wird Kay Z. am Ende zu genau einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung verurteilt. Die Richterin appelliert, an den 74-Jährigen gewandt, nach vorn zu schauen. Das Haus sei nicht mehr seins, doch „die Welt hält auch außerhalb Ihres Grundstücks viel Schönes bereit.“