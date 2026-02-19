mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Saif Ibrahim

Saif starb nach dem Sturz aus dem Hochhaus am Soltauer Ring. Foto: JOTO/hfr

  • Wilstorf

paidBalkonsturz in Wilstorf: 250 Euro für das Leben eines 15-Jährigen

Etwa sechs Sekunden dauerte der Sturz aus dem achten Stock in Wilstorf. Sechs Sekunden, die Saif Ibrahim (15†) das Leben kosteten – ausgelöst durch einen Streit um 250 Euro, an dem er nicht einmal direkt beteiligt war. „War es das wert?“, fragt der Anwalt der Familie. Wochenlang wurde der Fall hinter verschlossenen Türen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, verhandelt. Erst zu den abschließenden Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Nebenklage wurden wieder Zuschauer zugelassen. Sie geben erstmals Einblicke in Motiv, Ablauf und Rollenverteilung der Angreifer.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test