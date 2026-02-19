Etwa sechs Sekunden dauerte der Sturz aus dem achten Stock in Wilstorf. Sechs Sekunden, die Saif Ibrahim (15†) das Leben kosteten – ausgelöst durch einen Streit um 250 Euro, an dem er nicht einmal direkt beteiligt war. „War es das wert?“, fragt der Anwalt der Familie. Wochenlang wurde der Fall hinter verschlossenen Türen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, verhandelt. Erst zu den abschließenden Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Nebenklage wurden wieder Zuschauer zugelassen. Sie geben erstmals Einblicke in Motiv, Ablauf und Rollenverteilung der Angreifer.





