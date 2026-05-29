mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Die Angeklagten sitzen neben ihren Verteidigern und verdecken ihre Gesichter.

Den Angeklagten Farshad Y. (l.) und Mohammed G. werden ein illegales Autorennen auf der Kennedybrücke sowie Trunkenheit am Steuer und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Foto: Emilia Skibbe

  • Neustadt

paidAutorennen mitten in der City: Suff-Raser verlässt grinsend den Gerichtssaal

Ein Pärchen sitzt nach einem Kinodate im Auto auf dem Weg nach Hause. Plötzlich hören sie Motoren durch die Nacht heulen, dann schießen zwei Autos über die Kennedybrücke an ihnen vorbei. Eins vollzieht zwei rasante Spurwechsel, das andere touchiert ein unbeteiligtes Fahrzeug, überschlägt sich und landet an einer Laterne. Die mutmaßlichen Fahrer sitzen nun vor dem Amtsgericht. Ihnen wird ein illegales Autorennen vorgeworfen.

Mohammed G. und Farshad Y. sitzen nur einen Platz voneinander getrennt im Amtsgericht – und verhalten sich doch ganz unterschiedlich. Während Farshad Y. (27) seinen Blick auf den Tisch vor sich fokussiert, die Hände im Schoß gefaltet und selten den Blickkontakt zu den Anwesenden sucht, wirkt Mohammed G. (29) unbekümmert. Er rollt mit den Augen, lächelt fröhlich die Richterin an oder verkneift sich bei den Zeugenaussagen das Grinsen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test