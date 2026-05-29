Ein Pärchen sitzt nach einem Kinodate im Auto auf dem Weg nach Hause. Plötzlich hören sie Motoren durch die Nacht heulen, dann schießen zwei Autos über die Kennedybrücke an ihnen vorbei. Eins vollzieht zwei rasante Spurwechsel, das andere touchiert ein unbeteiligtes Fahrzeug, überschlägt sich und landet an einer Laterne. Die mutmaßlichen Fahrer sitzen nun vor dem Amtsgericht. Ihnen wird ein illegales Autorennen vorgeworfen.

Mohammed G. und Farshad Y. sitzen nur einen Platz voneinander getrennt im Amtsgericht – und verhalten sich doch ganz unterschiedlich. Während Farshad Y. (27) seinen Blick auf den Tisch vor sich fokussiert, die Hände im Schoß gefaltet und selten den Blickkontakt zu den Anwesenden sucht, wirkt Mohammed G. (29) unbekümmert. Er rollt mit den Augen, lächelt fröhlich die Richterin an oder verkneift sich bei den Zeugenaussagen das Grinsen.