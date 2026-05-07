Es ist sein 31. Geburtstag, als Navid M. in einem Eiscafé in Bramfeld steht. Ein Montagvormittag, draußen regnet es, aber kalt ist es nicht. Plötzlich kommt jemand auf ihn zu – und es eskaliert eine Auseinandersetzung, die ihn knapp eineinhalb Jahre später vor das Landgericht führt.

Kurz vor Prozessbeginn am Mittwochnachmittag hetzt Navid M. den Gang entlang. Er sucht mit den Augen die Raumnummern ab, ist spät dran. Schließlich findet er Saal 345. Davor wartet bereits eine Justizbeamtin. Er zeigt ihr einen Zettel, vermutlich die gerichtliche Ladung. „Da sind Sie bei mir richtig“, sagt sie – und er verschwindet im Saal.