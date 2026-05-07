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Navid M. sitzt neben seiner Verteidigerin im Landgericht. Er hält sich eine Mappe vor das Gesicht.

Navid M. ist der besonders schweren Erpressung angeklagt. Hier sitzt er neben seiner Verteidigerin im Landgericht. Foto: Emilia Skibbe

  • Neustadt

paidStreit ums Gehalt eskaliert komplett: Plötzlich zieht einer ein Messer

Es ist sein 31. Geburtstag, als Navid M. in einem Eiscafé in Bramfeld steht. Ein Montagvormittag, draußen regnet es, aber kalt ist es nicht. Plötzlich kommt jemand auf ihn zu – und es eskaliert eine Auseinandersetzung, die ihn knapp eineinhalb Jahre später vor das Landgericht führt.

Kurz vor Prozessbeginn am Mittwochnachmittag hetzt Navid M. den Gang entlang. Er sucht mit den Augen die Raumnummern ab, ist spät dran. Schließlich findet er Saal 345. Davor wartet bereits eine Justizbeamtin. Er zeigt ihr einen Zettel, vermutlich die gerichtliche Ladung. „Da sind Sie bei mir richtig“, sagt sie – und er verschwindet im Saal.

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