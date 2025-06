Auf „Quizduell“: Mann gibt sich als Frau aus und erzwingt Nacktbilder von Teenager

Am Mittwoch steht in Hamburg ein Mann vor dem Amtsgericht, der sich über die App „Quizduell“ insgesamt 157 Nackt- und Sex-Aufnahmen von einer 16-Jährigen besorgt haben soll. Er gab sich laut Anklage als Frau aus, um ihr Vertrauen zu gewinnen.

Der 60-jährige Angeklagte, der zum Zeitpunkt der Tat in Eimsbüttel wohnte, soll laut Staatsanwaltschaft über die Chatfunktion der App im Jahr 2020 den Kontakt zu der damals 16-Jährigen gesucht haben. Er gab sich als Frau aus und erlangte so ihr Vertrauen, bis sie ihm auf sein Bitten hin insgesamt 157 Fotos und Videos zusendete, die sie nackt und bei „sexuellen Handlungen“ zeigen, wie es in der Anklage heißt.

Der Angeklagte sendete Fotos an den Arbeitgeber

Doch damit nicht genug: Als das Mädchen den Kontakt schließlich abbrach, schickte der Angeklagte die Aufnahmen an Nachbarn und den Arbeitgeber des Mädchens sowie an das Jugendamt Bergedorf, so der Vorwurf. Drei weitere CDs hatte er demnach bereits vorbereitet, um sie an ihre Bekannten zu schicken.

Am Mittwoch um 10 Uhr beginnt der Prozess vor dem Amtsgericht im Strafjustizgebäude. Dem Mann wird unter anderem Sichverschaffen jugendpornographischer Inhalte sowie Nachstellung vorgeworfen. (prei)