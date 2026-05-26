Attacke beim Rettungseinsatz: Sanitäter verbarrikadierten sich in Wohnzimmer

Dramatischer Einsatz in Rothenburgsort: Während Rettungskräfte um das Leben einer Frau kämpften, soll ihr Sohn völlig ausgerastet sein. Die Sanitäter fühlten sich offenbar so bedroht, dass sie sich im Wohnzimmer einschlossen – bis die Polizei kam. Jetzt steht der 40-Jährige vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm tätlichen Angriff auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, sowie Bedrohung vor. Er soll bei einem Notfalleinsatz am 11. September 2023 in Rothenburgsort aggressiv auf Sanitäter losgegangen sein und sie bedroht haben.

Der Vorfall spielte sich laut Anklage an jenem Tag gegen 18.45 Uhr in der Wohnung des Angeklagten ab. Rettungskräfte waren alarmiert worden, weil die Mutter des Mannes laut Ermittlungen in einem kritischen Zustand war. Die Frau soll nicht mehr ansprechbar gewesen sein, deshalb wurde zusätzlich ein Notarzt gerufen.

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Dann eskalierte die Lage offenbar völlig: Laut Anklage stürmte der 40-Jährige ins Wohnzimmer und schlug seiner Mutter erst mit der flachen Hand ins Gesicht, dann mit der Faust gegen das Brustbein. Als die Sanitäter eingriffen und ihn aufforderten, die Behandlung nicht zu behindern, soll der Streit immer heftiger geworden sein.

Sanitäter verbarrikadieren sich im Wohnzimmer

Die Rettungskräfte geben an, der Mann habe sich mit erhobenen Fäusten bedrohlich vor ihnen aufgebaut. Sie hätten jederzeit mit einem Angriff gerechnet. Aus Angst sollen sich die beiden Sanitäter schließlich im Wohnzimmer verbarrikadiert haben.

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Erst als kurze Zeit später Polizeibeamte an der Wohnung eintrafen, konnte das inzwischen eingetroffene Notarzt-Team die Versorgung der Mutter fortsetzen. Der 40-jährige Sohn muss sich am Dienstag vor dem Amtsgericht Harburg verantworten.

Immer wieder kommt es deutschlandweit zu Übergriffen auf Rettungskräfte oder Polizeibeamte. Laut Statistik des Bundeskriminalamtes wurden im Jahr 2024 bei Gewalttaten gegen Rettungskräfte die höchsten Opferzahlen seit 2018 festgehalten. Insgesamt wurden 3928 Feuerwehrkräfte und Sanitäter angegriffen, 95 davon in Hamburg. Bei Gewalttaten gegen Polizistinnen und Polizisten wurden im Jahr 2024 insgesamt 106.875 Opfer registriert, davon 3034 in Hamburg.