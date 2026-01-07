mopo plus logo
Mann im Anzug im Gerichtsflur

Anwalt Gerd Uecker vertritt den Vater der Block-Kinder in familienrechtlichen Angelegenheiten Foto: dpa | Marcus Brandt

paidAnwalt im Block-Prozess: „Fühle mich bedroht“

Er hat im Krieg um die Block-Kinder vor dem Familiengericht den Vater Stephan Hensel vertreten – und wurde mit schlimmsten, gefälschten Kinderporno-Vorwürfen überzogen. Nun hat der Familienrechtler Gerd Uecker in einem Podcast über dieses Geschehen berichtet, über eine Belastung, die bis heute anhält, über bedrohliche Tagebucheintragungen von Christina Block – und über eine merkwürdige Begegnung mit dem Familienpatriarchen Eugen Block.



