Er hat im Krieg um die Block-Kinder vor dem Familiengericht den Vater Stephan Hensel vertreten – und wurde mit schlimmsten, gefälschten Kinderporno-Vorwürfen überzogen. Nun hat der Familienrechtler Gerd Uecker in einem Podcast über dieses Geschehen berichtet, über eine Belastung, die bis heute anhält, über bedrohliche Tagebucheintragungen von Christina Block – und über eine merkwürdige Begegnung mit dem Familienpatriarchen Eugen Block.







