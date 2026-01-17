Zwei Polizisten sagen an diesem Nachmittag im Fall Tim G. (Name geändert) aus: Der junge Mann ist angeklagt, seine Mitbewohnerin im Februar 2024 unter Drogen- und Alkoholeinfluss so brutal angegriffen zu haben, dass diese bis heute im Wachkoma liegt. Einer der Polizisten fand sie nach der Tat in der Wohnung, der andere stellte den Angeklagten. Beide erzählen von einer alarmierenden Nacht im Dienst.