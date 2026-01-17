mopo plus logo
Leise weint Tim G. (2.v.r.) zu Beginn seines Prozesses. Er soll unter dem Einfluss von Drogen seine Mitbewohnerin so schwer verletzt haben, dass sie bis heute im Wachkoma liegt.

Foto: Emilia Skibbe

  • Neustadt

paidMitbewohnerin mit Klodeckel ins Koma geprügelt? Polizisten machen verstörende Aussage

Zwei Polizisten sagen an diesem Nachmittag im Fall Tim G. (Name geändert) aus: Der junge Mann ist angeklagt, seine Mitbewohnerin im Februar 2024 unter Drogen- und Alkoholeinfluss so brutal angegriffen zu haben, dass diese bis heute im Wachkoma liegt. Einer der Polizisten fand sie nach der Tat in der Wohnung, der andere stellte den Angeklagten. Beide erzählen von einer alarmierenden Nacht im Dienst.

