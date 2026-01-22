mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Mann mit Brille im Anzug

Dr. Andreas Costard, Familienanwalt der Blocks, ist zusammen mit Christina Block angeklagt. Foto: dpa Pool | Georg Wendt

paidAngeklagter Block-Anwalt unter Druck: Nun gerät auch sein Sohn in den Fokus

Im Verfahren um die Entführung der Block-Kinder gerät er zunehmend unter Druck: Dr. Andreas Costard, juristischer Berater der Familie Block, und zusammen mit Christina Block angeklagt als mutmaßlicher Auftraggeber der Entführer. Bislang schweigt Costard – aber eine neue Zeugenaussage macht die Staatsanwaltschaft hellhörig: Welche Rolle spielte der Sohn des Juristen bei dem Verbrechen?



Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test