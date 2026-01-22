Im Verfahren um die Entführung der Block-Kinder gerät er zunehmend unter Druck: Dr. Andreas Costard, juristischer Berater der Familie Block, und zusammen mit Christina Block angeklagt als mutmaßlicher Auftraggeber der Entführer. Bislang schweigt Costard – aber eine neue Zeugenaussage macht die Staatsanwaltschaft hellhörig: Welche Rolle spielte der Sohn des Juristen bei dem Verbrechen?







