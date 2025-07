In Silvesternacht: Mann wirft Böller in Menschenmenge – dann bricht eine Prügelei aus

Erst soll er Böller in eine Menschenmenge geworfen haben, anschließend startete er eine Schlägerei: Ein 23-Jähriger steht am Dienstag vor Gericht, nachdem er in der Silvesternacht 2023 mehrere Menschen verletzt haben soll.

Ein 23-Jähriger muss sich am Dienstag ab 14 Uhr wegen gemeinschaftlich begangener gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht Hamburg verantworten. Ihm wird vorgeworfen, in der Silvesternacht 2023 mehrere Menschen an der U-Bahn-Station Baumwall verletzt zu haben.

15-Jähriger von Feuerwerk getroffen

Laut Anklage soll der Mann zunächst Böller in eine Menschenmenge geworfen haben. Außerdem habe er auf dem dicht gedrängten Platz Feuerwerk mit drehenden Elementen gezündet. Doch das Feuerwerk sei umgefallen und habe den Fuß eines 15-Jährigen getroffen.

Darauf soll ein Streit zwischen dem Angeklagten und dem Jugendlichen ausgebrochen sein. Dabei habe der 23-Jährige dem 15-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen, worauf dieser zu Boden gegangen sei.

Mehrere Verletzte durch Schlägerei und Reizgas

Als ein weiterer Mann dem Verletzten helfen wollte, soll der Angeklagte gemeinsam mit mindestens vier bislang unbekannten Mittätern auch auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben. Vier weitere Personen, die dazwischengehen wollten, seien ebenfalls geschlagen worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Staatsanwaltschaft wirft Arzt fahrlässige Tötung in Hamburg vor

Zudem soll aus der Gruppe des Angeklagten heraus Reizgas versprüht worden sein. Zwei Personen hätten dadurch Augenreizungen erlitten. (mp)