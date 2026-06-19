An der Haustür erstochen: „Jeder weiß jetzt, dass mein Vater ein guter Mensch war“

Die Angehörigen von Taskin Celik (68✝) wollten vor allem eines: dass die Geschichte ihres Vaters richtig erzählt wird. Am Donnerstag fällte die Kammer das Urteil – und zeichnete ein klares Bild.

Einen Tag vor Weihnachten stand Mustafa O. plötzlich vor seiner Tür – und verletzte Taskin Celik mit elf Messerstichen tödlich. Seine Ehefrau musste zusehen, wie ihr Mann in ihrer Wohnung verblutete. Der Angeklagte erhob schwere Vorwürfe gegen den Toten, die Angehörigen hielten dagegen. Das Gericht kam in diesem „besonders tragischen Fall“ zu einem klaren Schluss.

Lautes Stimmengewirr hallt durch den Flur vor dem Hochsicherheitstrakt des Landgerichts. Bereits eine halbe Stunde vor der Urteilsverkündung warten etwa 50 Zuschauer darauf, hineingelassen zu werden: die Ehefrau des Verstorbenen, die Kinder, Enkelkinder, Freunde und Bekannte. „Aufgeregt“, seien sie, erzählen Familienmitglieder, „aber der Rückhalt hilft.“

Mustafa O. wird in Psychiatrie untergebracht

Anzeige

Kurz darauf haben alle den Zuschauersaal betreten. Als die Richterin in den Saal tritt, um das Urteil zu verkünden, wird es still: „Es wird die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik angeordnet“, sagt sie, auf unbestimmte Zeit. Der Beschuldigte Mustafa O. starrt unbeteiligt auf den Tisch vor sich. Nach Auffassung des Gerichts leidet der 43-Jährige an paranoider Schizophrenie.

Zwar wertete die Kammer die Tat als Mord, Mustafa O. habe aber im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt, als er am 23. Dezember 2025 nach Rahlstedt zur Wohnung von Taskin Celik und seiner Ehefrau fuhr, um ihn mit elf Messerstichen zu töten. „Es ist ein furchtbarer Vorfall, der sich nicht in Worte fassen lässt“, kommentiert die Richterin.

Anzeige

Opfer und Täter hatten acht Jahre lang keinen Kontakt

Das Opfer und Mustafa O. kannten sich flüchtig aus der Centrums-Moschee in St. Georg. Celik soll dort für seine guten Ratschläge und seine Hilfsbereitschaft bekannt gewesen sein. Vor etwa zehn Jahren wandte sich daher auch Mustafa O. mit Eheproblemen an ihn. Danach hatten sie acht Jahre lang keinen Kontakt mehr. Bis zu Celiks Todestag.

Anzeige

Ein altes Familienfoto zeigt den Toten mit seinen drei Kindern: Safiya, Serkan und Yasin Celik (v. l.). hfr

„Er hat eine riesige Lücke hinterlassen“, sagte sein Sohn Serkan Celik im Gespräch mit der MOPO vor Prozessbeginn. „Er war für uns Vater und Freund. Er hat uns den Weg gezeigt.“ Den Weg zum Gericht mussten sie dann alleine gehen. Viermal standen sie dort dem Mann gegenüber, der ihren Vater tötete – und schwere Anschuldigungen erhob.

Anschuldigungen gegen Toten: „Nichts davon ist real“

In seiner Einlassung behauptete Mustafa O. Anfang Juni, er sei psychisch abhängig von Taskin Celik gewesen. Er habe geglaubt, Celik könne ihn von seiner Depression befreien. Stattdessen habe der Tote ihm geraten, sich umzubringen. Auch im Sorgerechtsstreit um seine Kinder habe Celik ihn absichtlich falsch beraten.

„Nichts davon ist real“, sagt die Richterin. Der 43-Jährige habe Celik und seine Ex-Frau in seinem Wahn für alles Negative in seinem Leben verantwortlich gemacht. Das sei eine „feste, aber völlig unzutreffende Überzeugung“ gewesen.

Reaktion aufs Urteil: Die Familie ist erleichtert

Das könnte Sie auch interessieren: Messer-Attacke: Weihnachten stand Papas Mörder vor der Tür

Wie lange Mustafa O. in der forensischen Psychiatrie bleiben wird, hängt maßgeblich von seiner psychischen Verfassung ab. Ohne Behandlung gehe von ihm weiterhin eine erhebliche Gefahr aus, sagt die Richterin. „Ich wünsche der Familie alles Gute“, sagt sie und bedankt sich für das faire Verfahren und das ruhige Verhalten der Zuschauer, die sich kurz darauf erneut in dem Flur sammeln, dazwischen die Familie.

Ihnen war nur wichtig, dass Mustafa O. lange nicht freikommt – und dass die Geschichte ihres Vaters richtig erzählt wird. „Jeder weiß jetzt, dass mein Vater ein guter Mensch war, der nichts falsch gemacht hat“, sagt sein Sohn.